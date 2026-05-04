Fondirigenti al via nuova consiliatura Marco Bodini confermato presidente

Oggi si è svolta la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione di Fondirigenti per il mandato 2026-2029. Durante l'incontro è stato confermato Marco Bodini alla presidenza e Pierangelo Albini come vicepresidente. La seduta ha visto l'insediamento ufficiale dei membri, che resteranno in carica fino al 2029. La riunione ha segnato l'avvio delle attività per il prossimo quadriennio.

(Adnkronos) – Si è tenuta oggi la riunione di insediamento del consiglio di amministrazione di Fondirigenti per la consiliatura 2026-29, che conferma Marco Bodini presidente e Pierangelo Albini vicepresidente. Promosso da Confindustria e Federmanager, Fondirigenti è il principale fondo italiano per la formazione continua dei dirigenti, con oltre 14 mila imprese aderenti e 84 mila dirigenti. La nuova governance si insedia in una fase particolarmente rilevante per il sistema produttivo e per il management, chiamati a confrontarsi con sfide decisive per la competitività del Paese. Tra queste, la transizione sostenibile e digitale, l’impatto...🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidenteArezzo, 16 febbraio 2026 – Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidente Alterini: “Fondamentale incentivare i negozi di vicinato per... Servizio di igiene urbana a Ecolan, il Polo civico: "Necessari approfondimenti dalla nuova consiliatura""Riteniamo opportuno, prima della definizione delle linee, approfondire in modo puntuale ulteriori aspetti circa la soluzione individuata", dice il...