Il Polo civico di Chieti ha richiesto approfondimenti riguardo al servizio di igiene urbana gestito da Ecolan. La richiesta è stata avanzata dai rappresentanti dei gruppi consiliari “Chi Ama Chieti” e “Chieti C’è”, tra cui il vicesindaco, gli assessori e alcuni consiglieri comunali. La questione riguarda la gestione del servizio e le eventuali criticità emerse.

"Riteniamo opportuno, prima della definizione delle linee, approfondire in modo puntuale ulteriori aspetti circa la soluzione individuata", dice il gruppo che fa capo al vice sindaco De Cesare La delibera è una proposta, sarà necessaria la successiva deliberazione del consiglio comunale, che rappresenta il passaggio istituzionale che porterà alla definizione finale delle scelte nei mesi a venire, con la nuova consiliatura e il nuovo consiglio comunale. “Proprio in quella sede - dicono gli esponenti del Polo civico - vi sarà modo di affrontare in maniera ancora più approfondita la tematica, così da individuare la soluzione migliore possibile nell’interesse della città e dei cittadini, a riscontro anche delle esigenze manifestate dalla comunità sul servizio”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Servizio di igiene urbana a Ecolan, il Polo civico: "Necessari approfondimenti dalla nuova consiliatura"

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