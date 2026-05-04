Il Parlamento Europeo ha approvato con 418 voti favorevoli, 207 contrari e 14 astensioni una risoluzione che condiziona i futuri trasferimenti di fondi comunitari all’Autorità Palestinese in Cisgiordania. La decisione prevede una revisione dei programmi scolastici come condizione per l’erogazione dei finanziamenti. Mentre il voto si concentra sull’istruzione palestinese, sul tema di Israele prevale un silenzio assordante.

Con 418 voti favorevoli, 207 contrari e 14 astensioni, gli eurodeputati hanno dato il via libera a una risoluzione che lega i futuri trasferimenti di fondi comunitari all’ Autorità Palestinese (Ap) in Cisgiordania a una radicale revisione dei programmi scolastici. È il settimo anno consecutivo che il Parlamento approva una risoluzione di questo tipo. Motivo? Secondo i promotori della risoluzione, i manuali in uso nelle scuole palestinesi conterrebbero ancora passaggi che «glorificano la jihad» e incoraggiano gli studenti a impugnare le armi per «liberare la Palestina». Così, dal 2020 in poi, il Parlamento Europeo ha approvato risoluzioni simili ogni anno, chiedendo di congelare i fondi finché l’Ap non si allineerà agli standard Unesco.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Fondi all’istruzione palestinese, il Parlamento Europeo vota il congelamento. Ma su Israele il silenzio resta assordante

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