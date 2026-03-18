Intelligenza Artificiale | slitta al 2027 l’applicazione delle regole del Parlamento Europeo per quella ad alto rischio e per l’istruzione

Il Parlamento Europeo ha deciso di posticipare al 2027 l'entrata in vigore delle regole sull'intelligenza artificiale considerate ad alto rischio e per il settore dell'istruzione. La decisione riguarda le disposizioni che regolano l'utilizzo di questa tecnologia, con un nuovo termine temporale per l'implementazione delle normative. La scelta è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato in cui si annuncia il rinvio.

Il Parlamento Europeo rinvia al 2027 l'applicazione delle norme sull'Intelligenza Artificiale ad alto rischio e vieta i deepfake sessualmente espliciti L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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