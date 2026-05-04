Fondazione Friuli | 6 milioni per 583 progetti di sviluppo e welfare

La Fondazione Friuli ha annunciato un investimento di 6 milioni di euro destinato a 583 progetti di sviluppo e welfare. Parallelamente, sono stati resi noti i dettagli sull’impiego di 16,8 milioni di euro di avanzo, con specifiche modalità di distribuzione. Alcuni fondi saranno indirizzati a settori che riguardano l’occupazione giovanile, mentre altri verranno destinati a iniziative di sostegno sociale e sviluppo locale.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 16,8 milioni di euro di avanzo?. Quali settori riceveranno i nuovi fondi per l'occupazione giovanile?. Come influiranno questi 583 progetti sul welfare del territorio?. Perché la grafica del bilancio richiama il Far East Film Festival?.? In Breve Avanzo di 16,8 milioni di euro per garantire futuri interventi strutturali nel territorio.. Settori sostenuti includono inclusione sociale, sostenibilità ambientale e occupazione per i giovani.. Grafica del bilancio richiama l'identità culturale del Far East Film Festival di Udine.. Risorse destinate a contrastare la fuga dei giovani e supportare le fasce vulnerabili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondazione Friuli: 6 milioni per 583 progetti di sviluppo e welfare Notizie correlate Bologna, Fondazione Carisbo investe 14,7 milioni: più welfare e cultura? Cosa sapere Fondazione Carisbo stanzia 14,7 milioni di euro per il territorio metropolitano di Bologna. Umbria, Fondazione di Perugia: 12 milioni per nuovi progetti nel 2026? Cosa sapere Fondazione di Perugia accantona 12 milioni di euro per nuovi progetti nel 2026.