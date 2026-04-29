Bologna Fondazione Carisbo investe 14,7 milioni | più welfare e cultura

La Fondazione Carisbo ha annunciato un investimento di 14,7 milioni di euro destinati al territorio metropolitano di Bologna. La somma sarà suddivisa tra iniziative dedicate al welfare e alla cultura. La decisione coinvolge progetti e interventi specifici che mirano a supportare diverse aree sociali e culturali della città. La ripartizione delle risorse sarà comunicata nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Fondazione Carisbo stanzia 14,7 milioni di euro per il territorio metropolitano di Bologna.. I fondi finanziano welfare, cultura e ricerca con 385 interventi nel 2025.. La Fondazione Carisbo ha stanziato 14,7 milioni di euro nel 2025 per il territorio metropolitano di Bologna, superando i 12 milioni previsti inizialmente dal programma operativo nonostante le turbolenze del mercato globale. Il Collegio di indirizzo della Fondazione, dopo aver ricevuto l’approvazione dall’Assemblea dei soci, ha confermato i bilanci relativi alla missione e all’esercizio. I numeri delineano un anno di forte impegno finanziario verso la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, Fondazione Carisbo investe 14,7 milioni: più welfare e cultura Notizie correlate Fondazione Carisbo per il territorio. Welfare, cultura ed emergenze. Tre nuovi bandi per 1,9 milioniSono accessibili fino al 27 febbraio i nuovi bandi di finanziamento della Fondazione Carisbo, pubblicati sul sito istituzionale in attuazione del... Fondazione Carisbo promuove tre bandi per welfare, cultura e protezione civile con 1,9 milioni di euro**Fondazione Carisbo apre tre bandi per welfare, cultura e protezione civile: 1,9 milioni di euro a disposizione fino al 27 febbraio** Nel cuore... Panoramica sull’argomento Fondazione Carisbo. Erogati 14,7 milioni di euro. Pasini: Abbiamo rafforzato il nostro ruolo filantropicoIl bilancio 2025 va oltre le aspettative e restituisce ricchezza al territorio. Realizzati 385 interventi, 7 bandi emanati e 330 progetti sostenuti. Il direttore Fustini: Gestione in equilibrio tra p ... msn.com Fondazione Carisbo. Ecco gli studenti eccellentiI sei premiati per l’iniziativa ‘FormazionEuropa’ con Fondazione Intercultura partiranno per l’estero: Un’occasione per costruire ponti e non muri. Ecco i vincitori della sesta edizione del progetto ... ilrestodelcarlino.it