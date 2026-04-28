Fondazione Carige approva il bilancio | 7 milioni di utili e 4 per attività istituzionale

Il consiglio di indirizzo della Fondazione Carige ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, con un utile di 7,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 5,8 milioni dell’anno precedente. Nel corso dell’esercizio, sono stati destinati 4 milioni di euro alle attività istituzionali. La riunione è stata presieduta dal Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo.

Il consiglio di indirizzo della Fondazione Carige, presieduto dal Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, esercizio in cui l’Avanzo è stato di 7,1 milioni di euro, valore in significativa crescita rispetto ai 5,8 milioni di euro conseguiti nel 2024.In particolare.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Iren, il Cda approva il bilancio consolidato: utili e dividendi in crescitaTutti i risultati economico-finanziari in crescita: Ebitda +6% e Utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in... Parmigiano Reggiano, l'assemblea approva il bilancio: ricavi per oltre 59 milioni di euroL’Assemblea Generale dei Consorziati del Parmigiano Reggiano, tenutasi oggi, mercoledì 25 marzo, presso l’Auditorium Paganini di Parma, ha approvato... Una raccolta di contenuti Si parla di: Fondazione Carige ci crede e investe tutto sul sociale. Fondazione Carige, bilancio 2025 in crescita: avanzo da 7,1 milioni e 4 milioni per le attività 2026Conti approvati all’unanimità dal consiglio guidato da Lorenzo Cuocolo: patrimonio sopra i 77 milioni (quasi 120 a valori di mercato) e aumento delle risorse per il territorio, tra volontariato, svilu ... lavocedigenova.it Fondazione Carige, approvato il bilancio 2025: 7,1 milioni di avanzo, in crescita rispetto al 2024GENOVA - Il Consiglio di indirizzo della Fondazione Carige, presieduto dal Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo (nella foto), ha approvato all’unanimità ... telenord.it