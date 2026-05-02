Fondazione Comunità Veronese | oltre 440mila euro raccolti e nuovi progetti per la città

La Fondazione della Comunità Veronese ha annunciato di aver raccolto oltre 440 mila euro nel corso del 2025, cifra che testimonia l’aumento delle donazioni rispetto agli anni precedenti. La fondazione ha inoltre avviato nuovi progetti destinati alla città, ampliando le attività di sostegno alle iniziative locali. Il bilancio dell’anno si conclude con risultati positivi, consolidando la presenza dell’ente nel territorio.

La Fondazione della Comunità Veronese ha chiuso il 2025 con numeri in crescita e un bilancio che conferma il ruolo sempre più centrale dell’ente nel sostegno al territorio. Nel corso dello scorso anno sono stati raccolti più di 442mila euro, con oltre 290mila euro destinati a iniziative locali.🔗 Leggi su Veronasera.it

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