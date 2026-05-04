Foggia l’isola pedonale è invasa | i negozianti denunciano gli insetti

A Foggia, l’isola pedonale è stata invasa da insetti, creando disagio tra i negozianti della zona. I commercianti segnalano una presenza consistente di insetti che ha iniziato a influire sulle attività commerciali, portando a una diminuzione degli affari. Le richieste di intervento per la disinfestazione sono state avanzate alle autorità competenti, che devono intervenire per risolvere la situazione. La questione coinvolge sia gli esercizi commerciali sia le istituzioni locali.

? Cosa scoprirai Come influisce l'invasione di insetti sul fatturato dei negozianti?. Chi deve intervenire per risolvere il problema della disinfestazione?. Perché le segnalazioni dei lavoratori sono rimaste senza risposta?. Quali rischi sanitari comporta il degrado dell'isola pedonale?.? In Breve Segnalazioni ripetute agli uffici comunali senza interventi di disinfestazione o pulizia urbana.. Carenza nella gestione rifiuti e igiene pubblica alimenta la proliferazione di insetti.. Danni d'immagine e rischi sanitari per i consumatori nell'area pedonale di Foggia.. Richiesta di interventi straordinari di bonifica per proteggere il commercio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, l’isola pedonale è invasa: i negozianti denunciano gli insetti Notizie correlate Leggi anche: Via Rosolino Pilo, l'isola pedonale che non c'è: "Strada invasa dalle auto" Leggi anche: È partita ieri l'isola pedonale a Chioggia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: FOGGIA RUSSO No alla Moschea, Futuro Nazionale raccoglie duemila firme a Foggia. Russo: Non ci fermeremo; Foggia, raccolte 2mila firme contro la moschea: Futuro Nazionale rilancia la mobilitazione; Al via Herdonia Lab: l'archeologia incontra il futuro ad Ordona; Foggia, Amorese (FdI): Non c’è un piano su nulla. Siamo pronti a offrire un’alternativa credibile. MOSCHE FOGGIA Foggia, centro storico invaso dalle mosche. I commercianti denunciano: Non è più tollerabileIl degrado e l’assenza di interventi concreti stanno trasformando una delle zone più rappresentative della città in un luogo invivibile ... statoquotidiano.it RESIDENTI PROTESTANO Foggia, operai con soffiatori all’alba nel centro: residenti protestano Non è possibileAlcuni operai addetti alla pulizia delle strade hanno avviato un intervento con soffiatori rumorosi lungo l’isola pedonale ... statoquotidiano.it Foggia resta impantanata e il verde pubblico diventa il simbolo più evidente di una città che, in un momento così delicato, fatica a prendersi cura di sé. - facebook.com facebook Uomo investito e ucciso da treno sulla Caserta-Foggia, linea bloccata da ore: 400 passeggeri fermi ad Ariano Irpino x.com