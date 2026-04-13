È partita ieri l' isola pedonale a Chioggia

Ieri a Chioggia è entrata in vigore l’isola pedonale nel centro storico, con l’apertura di Corso del Popolo alle 11. Il sindaco ha commentato che si tratta di una modifica importante per l’area, auspicando il rispetto dei segnali stradali. Si precisa che Calle Larga Bersaglio e Calle Palazzo sono a doppio senso di marcia. La novità riguarda principalmente la zona centrale della città e le strade adiacenti.

, dalle 11 in Corso del Popolo. «Una svolta per il nostro centro storico - ha commentato il sindaco, Mauro Armelao - Ci auguriamo che tutti rispettino i nuovi segnali e in ogni caso Calle Larga Bersaglio è a doppio senso di marcia come Calle Palazzo per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Chioggia, l'isola pedonale in centro al via da metà aprileIl sindaco Armelao: «Prevista fino dall'attivazione della ztl, la cittadinanza si è abituata». Via Roma: nuova isola pedonale trasforma il traffico a CastellammareUna nuova isola pedonale trasforma la viabilità nel cuore di Castellammare, limitando il transito veicolare in una traversa strategica di via Roma. COSA C'È DI NUOVO - IL NOTIZIARIO DI CHIOGGIAAZZURRA DI OGGI - sabato 28 marzo 2026 Argomenti più discussi: È partita ieri l'isola pedonale a Chioggia; Il calcio diventa inclusione; Tabellino partita Union Clodiense Chioggia vs Bassano; Calcio a 5. Il Valli Futsal Chioggia promosso in serie C1. Chioggia News 24 - facebook.com facebook 13/4/26.L'avv.Giuseppe B.Gioachina, del Comitato Romea-Ferrovia di Chioggia, rilancia la proposta per la costituzione,in autunno forse,di una lista civica di centro-sinistra,intorno a vari punti tra cui infrastrutture e servizio civile invitando a formar un tavolo tecn x.com