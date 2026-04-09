Via Rosolino Pilo l' isola pedonale che non c' è | Strada invasa dalle auto

Lungo via Rosolino Pilo, l'isola pedonale annunciata sembra ancora un'idea lontana dalla realtà. La strada, che dovrebbe essere dedicata ai pedoni, è spesso invasa dalle auto, creando disagi e situazioni di confusione. Questa situazione si ripete quotidianamente, rendendo difficile la fruizione degli spazi previsti per passeggiate e relax nel cuore della città. La presenza delle vetture mette in discussione l'effettiva funzionalità dell'area pedonale.

Un'isola pedonale invasa dalle auto nel “salotto della città”. Benvenuti in via Rosolino Pilo, strada che sulla carta dovrebbe consentire passeggiate serene, ma che nella realtà è tutt'altro. “Viene quotidianamente attraversata da veicoli come fosse una normale arteria di collegamento tra via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Spacciatore in scooter notato dai carabinieri in piazza Rosolino Pilo, denunciatoNelle sue tasche, i militari hanno trovato 8 dosi di marijuana, per un peso complessivo di più di 20 grammi, nonché 650 euro in contanti,... La piazza che dice addio alle auto e diventerà pedonaleDovrebbe essere una piazza, ma di fatto, a oggi è un luogo usato come parcheggio e attraversato da migliaia di automobili. Temi più discussi: Lucilla Giagnoni: Trump e Netanyahu sono come Lady Macbeth; La memoria civile come scelta politica: il Pantheon di figli e figliastri; Trekking fuori sentiero a San Martino, ragazzo portoghese salvato dal Soccorso Alpino della Sicilia; Infortunio in montagna: soccorso giovane turista. Via Rosolino Pilo . Acqua sospesaLavori di riparazione sulla rete idrica in via Rosolino Pilo: martedì stop all'acqua in alcune zone. Possibili abbassamenti di pressione e torbidità temporanea. Situazione risolta nel pomeriggio. lanazione.it Area ex Agosti, via ai lavori per riaprire il parcheggio di via PiloCominceranno oggi e dureranno una settimana i lavori per l’apertura al pubblico del parcheggio di via Rosolino Pilo all’interno dell’area... Cominceranno oggi e dureranno una settimana i lavori per ... ilgiorno.it EURO 18.000 SEMINTERRATO VIA ROSOLINO PILO (ZONA VIA DI VITTORIO) MQ 64. EURO 18.000 - facebook.com facebook