Caos caldaie a Foggia portale bloccato e 44mila impianti da verificare | Pasticcio burocratico

A Foggia si registra un disservizio riguardante le caldaie, con un portale online bloccato che impedisce le verifiche su oltre 44.000 impianti presenti in città. Il sindacato degli impiantisti termoidraulici della Claai ha segnalato un problema di natura burocratica che ha causato il blocco delle procedure di controllo. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori del settore, che chiedono interventi immediati.

Il sindacato degli impiantisti termoidraulici della Claai (la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane) di Foggia lancia un accorato grido d’allarme per la situazione delle oltre 44mila caldaie presenti nella città capoluogo. La manutenzione obbligatoria per legge e la certificazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Sfratti imminenti a Grotta Perfetta: caos burocratico per l’Enpaia? Cosa sapere Sfratti Enpaia a Grotta Perfetta fissati per il 6 maggio e l'8 giugno. Viterbo, il caos burocratico blocca i lavoratori e le imprese? Cosa sapere Antonio Biagioli denuncia il blocco dei lavoratori stranieri a Viterbo per ostacoli burocratici.