focus su turbolenze aeree

Le turbolenze aeree sono movimenti irregolari dell'aria che causano oscillazioni nel volo di un aereo. Pur rendendo l’esperienza di volo scomoda, non rappresentano un rischio per la sicurezza del velivolo. Questo fenomeno atmosferico è ben studiato nell’ambito dell’aerodinamica e della meteorologia, ed è considerato una parte normale del volo in condizioni di atmosfera variabile.

Le turbolenze in aereo sono movimenti irregolari dell’aria che fanno “ballare” il velivolo. Non significano che l’aereo sia in pericolo: sono un fenomeno normale dell’atmosfera, studiato in aerodinamica e nella meteorologia. Perché si formano. L’aria non è mai completamente “liscia”: è fatta di correnti che si muovono a velocità e direzioni diverse. Quando queste correnti si scontrano o cambiano bruscamente, si creano vortici e instabilità. Ecco le cause principali: Correnti a getto (jet stream) Forti venti ad alta quota. Quando cambiano velocità o direzione, generano turbolenza anche senza nuvole visibili (la cosiddetta “clear air turbulence”).🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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