Turbolenze aeree perché aumentano anche in Europa e quando sono imprevedibili

Le turbolenze aeree sono aumentate in Europa e si presentano sempre più frequentemente in modo imprevedibile, secondo uno studio dell’Ingv condotto da Tommaso Alberti, ricercatore di 36 anni. I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a questi fenomeni, evidenziando come il cambiamento climatico possa influire sulla loro frequenza e intensità. La ricerca si concentra sull’osservazione di eventi atmosferici in rapida evoluzione.

Roma, 28 febbraio 2026 – Tommaso Alberti, 36 anni, ricercatore dell’Ingv. In uno studio ha dimostrato che il cambiamento climatico influenza anche le turbolenze aeree. In che modo? “Perché viene alterato il bilancio energetico in atmosfera. L’aumento di calore modifica tutta la circolazione atmosferica, vuol dire variazione della velocità e della direzione del vento. Tempeste come l’ultima, Harry, cambiano d’intensità. E tutto questo si ripercuote di conseguenza anche sul comfort aereo”. Aerei, cos'è la turbolenza di aria limpida (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Che cos’è una turbolenza? “Un movimento verticale che subisce un aereo perché l’atmosfera non è ferma, è come prendere una buca quando si viaggia in auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Argomenti discussi: Le turbolenze sugli aerei aumentano con il cambiamento climatico e colpiscono i passeggeri.

