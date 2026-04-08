Esercitazioni aeree con sorvoli su Bussecchio e Ca' Ossi

Da mezzogiorno in poi, sono state segnalate esercitazioni aeree con decolli e voli su due zone specifiche. Una lettrice ha commentato, sottolineando che queste attività si svolgono in un momento in cui si cerca di ridurre l’uso di carburanti fossili a causa della crisi energetica. La sua osservazione è rivolta alla coincidenza tra le esercitazioni e le restrizioni sui consumi di gasolio.

Scrive la lettrice: “Dalle 13.15 ci sono esercitazioni con aerei (decollo e partenza). Visto che la crisi del petrolio annulla voli, visto che si dice di limitare l'uso di auto diesel, dico che è vergognoso fare queste esercitazioni con consumo di gasolio eccessivo in questo periodo. Chiedo il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Bambini, nonni e burattini: un tris di divertimento al centro sociale Primavera di Ca'OssiL’evento, svoltosi mercoledì ha visto la partecipazione di 70 bambini della scuola dell’infanzia La Rondine, di età compresa tra 3 e 5 anni, e di...

Sardegna, truffe con clonazione numero Carabinieri: allerta a Ossi, attenzione alle chiamate inaspettate.Un’insolita ondata di truffe sta colpendo Ossi, un piccolo centro del nord Sardegna, con i malviventi che si servono della clonazione del numero...

Argomenti più discussi: Aviano, aerei statunitensi da Sigonella nei cieli del Nordest: ore di sorvoli tra Pordenone, Treviso e Venezia; Aeroporto Bresso, comitato presenta dossier: no scalo commerciale.

Aviano, aerei statunitensi da Sigonella nei cieli del Nordest: ore di sorvoli tra Pordenone, Treviso e VeneziaAVIANO (PORDENONE) - Chiunque negli ultimi giorni abbia alzato lo sguardo tra le province di Pordenone, Treviso e Venezia non ha potuto fare a meno di notare una traccia insolita, fatta di ... ilmattino.it

Aerei militari a bassa quota su Roma, cresce la tensione: il motivo dietro i sorvoli che preoccupano i cittadiniIl rombo improvviso di aerei militari nei cieli di Roma che si sta sentendo in questi giorni può facilmente generare timore, soprattutto in un periodo segnato da tensioni internazionali e notizie che ... ilmattino.it

Negli ultimi dieci giorni le esercitazioni militari aeree in Sardegna «sono aumentate del 70%», con «disagi per gli animali al pascolo vicino ai poligoni». L’effetto più tangibile sarebbe quello della «riduzione della produzione di latte del 20%», che si somma all - facebook.com facebook