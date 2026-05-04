Focene a Colori | laboratori creativi e mercatini artigianali al parco Azzurra

A Focene si svolge una giornata dedicata all’arte e alla partecipazione della comunità, con laboratori creativi e mercatini artigianali presso il parco Azzurra. L’evento, che si tiene il 4 maggio 2026, coinvolge artisti, artigiani e visitatori in attività rivolte a tutte le età. La manifestazione si svolge nel parco, offrendo uno spazio per espressioni artistiche e incontri tra i partecipanti.

Fiumicino, 4 maggio 2026 – Una giornata dedicata all’arte, alla socialità e alla partecipazione della comunità. Sabato 9 maggio il Parco Azzurra di Focene ospiterà “Focene a Colori – Coloriamo Focene”, iniziativa pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età in un momento di incontro e condivisione. L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino e promosso dalla Pro Loco Focene, con un programma rivolto sia ai bambini sia agli adulti. Laboratori, mercatini e associazioni del territorio. La mattinata sarà dedicata in particolare ai più piccoli, con laboratori creativi realizzati in collaborazione con Hakuna Matata. Spazio anche a iniziative aperte a tutte le età, tra mercatini artigianali e laboratori artistici curati da “Arte nel Cuore”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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