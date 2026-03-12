Produzioni artigianali e gioielli hand made | a Cesenatico aprono i Mercatini dei creativi

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Colori, idee e prodotti artigianali. Saranno questi gli ingredienti dell'edizione primaverile dei “Mercatini dei creativi” di Cesenatico che, dalle 9 alle 19, animeranno il centro cittadino con una ricca selezione di produzioni. Le bancarelle, come da tradizione, saranno presenti tra le vie del centro storico e lungo il Porto Canale con tante creazioni artigianali uniche, gioielli fatti a mano e innumerevoli decorazioni per la casa. La manifestazione è in programma il 15, 22 e 29 marzo e il 4, 5, 6, 12 e 19 aprile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Made in Italy, Toscana approva elenco 58 produzioni tipiche (2)Le produzioni artigianali e industriali - ha commentato l'assessore regionale a economia e turismo Leonardo Marras - costituiscono un patrimonio unico per la Toscana, sia dal punto di vista economico ... ansa.it

Gioielli unici, avvenenti e artigianali: Il fascino senza tempo del made in ItalyNel settore della moda e del lusso, i gioielli rappresentano molto più di semplici ornamenti. Essi sono un segno di identità, mostrano un aspetto di sé che può narrare la personalità di chi li indossa ... adnkronos.com

”Il Made in Gesualdo” Un progetto di valorizzazione territoriale nato per promuovere l'eccellenza del borgo di Gesualdo (AV). L'obiettivo è creare un'identità forte che unisca le produzioni artigianali, enogastronomiche e il patrimonio storico-culturale l - facebook.com facebook