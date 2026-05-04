Flottilla la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona L’indagine anche sull’arresto di De Avila e Abukeshek

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona legato alla flottiglia, con particolare attenzione sull’arresto di due persone coinvolte. L’indagine riguarda anche le modalità dell’arresto e le eventuali violazioni di norme legali. La decisione arriva dopo le operazioni di questa stagione, che hanno attirato l’attenzione sulle procedure adottate durante le azioni giudiziarie. Le autorità continuano a raccogliere elementi per fare chiarezza sui fatti.

Come aveva fatto anche per la missione di questo autunno, la procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo di inchiesta per sequestro di persona in relazione all’ abbordaggio delle 22 barche della Global Sumud Flotilla che si trovavano a largo di Creta, in acque internazionali, avvenuto la notte del 29 aprile da parte dell’esercito israeliano. Abbordaggio che ha portato anche al fermo di attivisti italiani, in seguito rimpatriati (tra le polemiche e le denunce sul trattamento subito). I pm di piazzale Clodio hanno ricevuto tre esposti, inclusi due che riguardano gli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek ora detenuti in Israele e che sono stati prelevati mentre si trovavano su imbarcazioni italiane.🔗 Leggi su Open.online

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