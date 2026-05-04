Flotilla la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona

La procura di Roma ha avviato un'indagine e aperto un fascicolo riguardante il caso Flotilla. I pubblici ministeri Stefano Opilio e Lucia Lotti sono i magistrati incaricati di seguire le procedure legali. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dettagli sulle accuse o sulle persone coinvolte. L'apertura del fascicolo si basa su una richiesta di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Roma, 4 maggio 2026 - I pm di Roma Stefano Opilio e Lucia Lotti hanno aperto un nuovo fascicolo d’indagine per sequestro di persona, in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. La Procura di Roma ha ricevuto tre esposti tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abu keshek attualmente detenuti in carcere in Israele, e prelevati con la forza mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Flotilla, prolungato di due giorni il fermo dei due attivisti condotti in Israele (atex.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Flotilla, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona Notizie correlate Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di personaLa Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle... Leggi anche: Abbordaggio Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Flotilla, i 2 attivisti in tribunale con le catene a mani e piedi. Detenzione prorogata per 2 giorni; Flotilla, dai legali esposto in Procura: 'Sequestrare nave israeliana'; Il legal team fa esposto sugli abusi sulla Global Sumud Flotilla; La Flotilla ripartirà diretta a Gaza: 'Saremo ancora di più'. L'appello di Greta Thunberg. Flotilla, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di personaI pm indagano sul raid israeliano delle 22 barche della Global Sumud Flotilla la notte del 29 aprile al largo di Creta e sulla posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abu keshek, portati in c ... quotidiano.net Flotilla, la Procura di Roma indagherà sull’abbordaggio di 22 barche: Sequestro di persona e danneggiamentoLa Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona e danneggiamento in relazione all’abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Floti ... ilfattoquotidiano.it #Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona x.com La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in merito all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla la notte del 29 aprile al largo di Creta. All'attenzione dei pm tre esposti #AN - facebook.com facebook