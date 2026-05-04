flotilla procura di roma indaga per sequestro di persona

La procura di Roma ha aperto un'indagine per sequestro di persona dopo aver ricevuto diversi esposti da associazioni e movimenti. Le denunce sono state presentate nei giorni scorsi e ora sono al vaglio dei pubblici ministeri. La natura delle accuse riguarda presunti episodi di privazione della libertà individuale. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni o dettagli sugli episodi specifici.

Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della procura di Roma hanno aperto una inchiesta in relazione all’abbordaggio da parte della marina militare israeliana della Global Sumud Flotilla. Secondo quanto si è appreso, dopo il blitz della notte del 29 aprile, sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all’attenzione dei pubblici ministeri. In una delle denunce viene riassunto anche il caso degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek, ora in carcere in Israele, e che sono stati presi mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. Il procedimento che è stato avviato a Roma è contro ignoti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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FLOTILLA: RAPITI E SEQUESTRATI VICINO ALLA GRECIA

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