Flotilla la procura di Roma indaga per sequestro di persona

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per sequestro di persona in seguito all’abbordaggio di 22 imbarcazioni, avvenuto nella notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. L’intervento è stato eseguito dalle autorità israeliane e ha coinvolto le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. La procura ha aperto un fascicolo senza ancora aver formulato ipotesi di reato, e si sta occupando di raccogliere elementi sull’accaduto.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei pm di piazzale Clodio sono arrivate tre esposti tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abukeshek attualmente detenuti in carcere che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona FLOTILLA: RAPITI E SEQUESTRATI VICINO ALLA GRECIA Notizie correlate Flotilla, la Procura di Roma indagherà sull’abbordaggio di 22 barche: “Sequestro di persona e danneggiamento”La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona e danneggiamento in relazione all’abbordaggio da parte delle autorità... Flotilla, la procura di Roma indaga anche per torturaGlobal Sumud Flotilla Gli inquirenti sono intenzionati a chiedere una rogatoria nei confronti di Israele per individuare i responsabili dei reati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Flotilla, i 2 attivisti in tribunale con le catene a mani e piedi. Detenzione prorogata per 2 giorni; Flotilla, dai legali esposto in Procura: 'Sequestrare nave israeliana'; Il legal team fa esposto sugli abusi sulla Global Sumud Flotilla; La Flotilla ripartirà diretta a Gaza: 'Saremo ancora di più'. L'appello di Greta Thunberg. Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di personaLa Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla avvenuto la n ... ansa.it Flotilla, nuova inchiesta: la Procura di Roma indaga per sequestro di personaLa procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta dopo tre esposti arrivati in seguito all'abbordaggio delle autorità italiane contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, partita il 26 aprile d ... roma.corriere.it Inviato sulla Flotilla. Dopo tre giorni i segni sul volto, per quanto abbronzato, sono ancora visibili. “Mi fa male la gamba, dove mi hanno colpito con i proiettili di gomma o quello che erano, qui e qui”, dice, toccandosi l’interno della coscia destra e poi sotto il gino - facebook.com facebook I civili italiani sono stati liberati grazie all’intervento del governo italiano. Quanto ai legami con Hamas di alcuni membri della Flotilla sono un’evidenza provata da una cospicua documentazione pubblica. x.com