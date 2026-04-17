Il sindaco di Milano ha confermato la volontà di mantenere il gemellaggio con Tel Aviv, nonostante le critiche avanzate da alcuni esponenti politici di partiti come il Pd e i Verdi. La decisione è stata comunicata in seguito a discussioni interne e a una comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale. La relazione tra le due città prosegue ormai da diversi anni, con iniziative e scambi culturali che continuano a essere promossi ufficialmente.

Ieri Sala ha sentito al telefono il sindaco della città israeliana Ron Huldai, che gli ha anticipato quanto scritto in una lettera, in cui chiede a Milano di mantenere vivo il gemellaggio. “Tel Aviv – ha spiegato Sala in una nota – ci chiede di mantenere vivo uno spazio di dialogo e riflessione rispetto ad una situazione particolarmente critica. Milano è una città di democrazia e di pace, schierata contro ogni forma di aggressione e di violenza, di terrorismo e di totalitarismo.Nella fermissima condanna delle politiche di Benjamin Netanyahu, riteniamo, da un lato, di continuare le interlocuzioni con chi in Israele è critico verso ciò che sta accadendo e, dall’altro, di rinforzare il sostegno e gli aiuti alle persone e alle comunità che sono martoriate dalle aggressive politiche del governo israeliano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, prosegue gemellaggio con Tel Aviv: ‘siamo città di pace’

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