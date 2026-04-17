Milano prosegue gemellaggio con Tel Aviv | ‘siamo città di pace’
Il sindaco di Milano ha confermato la volontà di mantenere il gemellaggio con Tel Aviv, nonostante le critiche avanzate da alcuni esponenti politici di partiti come il Pd e i Verdi. La decisione è stata comunicata in seguito a discussioni interne e a una comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale. La relazione tra le due città prosegue ormai da diversi anni, con iniziative e scambi culturali che continuano a essere promossi ufficialmente.
Ieri Sala ha sentito al telefono il sindaco della città israeliana Ron Huldai, che gli ha anticipato quanto scritto in una lettera, in cui chiede a Milano di mantenere vivo il gemellaggio. “Tel Aviv – ha spiegato Sala in una nota – ci chiede di mantenere vivo uno spazio di dialogo e riflessione rispetto ad una situazione particolarmente critica. Milano è una città di democrazia e di pace, schierata contro ogni forma di aggressione e di violenza, di terrorismo e di totalitarismo.Nella fermissima condanna delle politiche di Benjamin Netanyahu, riteniamo, da un lato, di continuare le interlocuzioni con chi in Israele è critico verso ciò che sta accadendo e, dall’altro, di rinforzare il sostegno e gli aiuti alle persone e alle comunità che sono martoriate dalle aggressive politiche del governo israeliano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Notizie correlate
Leggi anche: Milano, prosegue gemellaggio con Tel Aviv, Verdi: "Impossibile il rapporto con chi sceglie il silenzio di fronte ai crimini"
Milano, scontro nel Pd sul gemellaggio con Tel Aviv: un big pronto a lasciareSi apre un nuovo fronte di tensione interna nel Partito Democratico milanese dopo la richiesta di sospendere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Milano non ferma il gemellaggio con Tel Aviv. Sala: Condanno Netanyahu, ma serve il dialogo; Milano prosegue nel gemellaggio con Tel Aviv, 'siamo città di pace'; Pd chiede stop gemellaggio Milano-Tel Aviv. Fiano: 'Difficile restare'; Milano prosegue nel gemellaggio con Tel Aviv, 'siamo città di pace'.
Milano, Sala: «Prosegue gemellaggio con Tel Aviv. Manteniamo il dialogo con chi è critico con Netanyahu». I Verdi: «Inaccettabile»Il Pd aveva fatto pressione per dare attuazione all'ordine del giorno dei Verdi in cui si chiedeva lo stop al gemellaggio. Ma il sindaco replica: «Sì al dialogo». Tensione nella maggioranza. La letter ... milano.corriere.it
Milano prosegue nel gemellaggio con Tel Aviv, ‘siamo città di pace’(ANSA) – MILANO, 17 APR – Dopo le proteste e le polemiche politiche che si sono susseguite anche nei giorni scorsi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di mantenere il gemellaggio con la cit ... espansionetv.it
Sala: «Milano resta gemellata con Tel Aviv. Sì al dialogo con chi è critico con Netanyahu». I Verdi: «Inaccettabile» facebook
Una tregua anche a Beirut: Iran e Usa premono, Tel Aviv resiste. L’Idf chiede 3 condizioni. @rantoniucci x.com