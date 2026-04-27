Domenica 26 aprile, una flottiglia partita da Augusta si è diretta verso Gaza con a bordo circa 10 tonnellate di aiuti alimentari. Tra i materiali trasportati ci sono pasta, legumi, prodotti destinati ai bambini, oltre a pannelli solari e colori. La missione, organizzata dalla Global Sumud Flotilla, mira a fornire assistenza umanitaria nella regione, senza ulteriori dettagli sulle altre tipologie di aiuti o sui soggetti coinvolti.

Cibo, certo. Sulle barche della Global Sumud Flotilla, partita domenica 26 aprile da Augusta (Siracusa) e diretta a Gaza, ci sono 10 tonnellate di aiuti alimentari, dice l’organizzazione, forse esagerando un po’. Sotto il lettino su cui dormiamo nella cabina di prua di ViviDeir al -Balah, la barca a vela che ospita Il Fatto Quotidiano, ci sono scatoloni con dentro confezioni di pasta e riso, scatole di fagioli e lenticchie, latte in polvere per i bambini. Altre sono di là, nella cabina del comandante, ognuna con la sua bolla di accompagnamento che indica il contenuto. Ma c’è pure uno zainetto rosa per andare a scuola, griffato “Minnie mouse”, con dentro quaderni, pennarelli e album da colorare: sono una ventina gli zainetti, contengono anche astucci e matite e arrivano da Barcellona e Valencia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla pasta ai legumi, fino al forno a pannelli solari e ai colori per i più piccoli: gli aiuti che la Flotilla vuole portare a Gaza

Notizie correlate

Dalla ricerca sul cancro ai libri per bambini: la scienziata brianzola che spiega la scienza ai più piccoliErika Riva è prima di tutto una mamma che ha deciso di spiegare ai bambini come funziona la scienza: come nasce e si sviluppa il suo progetto...

Flotilla “rossa”, anzi, a luci rosse: scoppia lo scandalo del pro-Pal “più sesso che aiuti a Gaza”. Mistero su GretaScoppia un clamoroso caso “sessuale” a bordo di una delle tanto osannate, da sinistra, barche della spedizione “Flotilla”, quella che aveva cercato...