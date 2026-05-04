La Flotilla ha suscitato nuove tensioni tra la sinistra, che si è schierata a sostegno di due sostenitori di Hamas. In risposta, sono stati organizzati commenti e manifestazioni, come spesso accade in questi casi, con parole di condanna e solidarietà che si sono alternate rapidamente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, alimentando discussioni su come vengono gestite le posizioni pubbliche e le reazioni politiche.

Il copione rosso intorno alla Flotilla è sempre lo stesso: indignazione a comando e slogan pronti all’uso. Questa volta il casus belli è il sequestro da parte di Israele delle imbarcazioni in acque internazionali al largo delle coste greche. Va detto che, come le precedenti, la spedizione più che umanitaria somiglia a una sfida plateale a un blocco navale. E l’opposizione, Pd incluso, si affanna a recitare la parte dell’indignazione selettiva chiedendo alla premier una condanna. Peccato sia distratta, perché, se nella prima missione la premier cercò di dissuadere i partecipanti e poi, pur aiutandoli, criticò la scelta di procedere senza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, la sinistra scende in campo per i due fan di Hamas

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