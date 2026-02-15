FdI scende in campo | No alla politicizzazione E tenta la sinistra per il Sì

Giovanni Donzelli, coordinatore di Fratelli d’Italia, ha annunciato che il partito si oppone alla politicizzazione del referendum, cercando di coinvolgere anche la sinistra per il Sì. La sua iniziativa mira a evitare che la campagna diventi uno scontro tra schieramenti politici, concentrandosi invece sui contenuti. Donzelli ha sottolineato che non si tratta di una sfida tra destra e sinistra, ma di un confronto su temi specifici. Intanto, alcune fazioni della sinistra hanno risposto con proposte di dialogo e appelli a un voto più consapevole. La discussione si anima con incontri pubblici e dibattiti sui

"Non sarà una sfida destra contro sinistra". Ci prova il coordinatore di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli a disinnescare il gorgo mediatico-centripeto che spinge la campagna referendaria verso la "politicizzazione" del voto. Il partito della premier sceglie anzi e vota, nel corso di una Direzione nazionale convocata ad hoc, la linea dell'impegno "nel merito" della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale inerente la separazione delle carriere (e relativi Csm, sorteggiati nella componente togata) tra pm e giudici, in modo anche da andare incontro alle ragioni garantiste di una fetta non consistente ma autorevole "della sinistra".