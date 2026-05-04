Due attivisti coinvolti nella Flotilla sono ancora detenuti in carcere, dopo essere stati fermati dalle autorità israeliane durante un'operazione in acque internazionali. La procura di Roma sta conducendo un’indagine per sequestro, mentre le autorità israeliane continuano a mantenere le persone in custodia. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi dell’arresto o sulle accuse specifiche rivolte ai due attivisti.

Sono ancora in stato di fermo i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati dopo l’abbordaggio di alcune barche in acque internazionali da parte delle autorità israeliane. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per sequestro di persona. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Flotilla, due attivisti ancora in carcere. Procura Roma indaga per sequestro

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