Floro Flores | La mia seconda vita è nata su un muretto a Napoli Per anni non ho guadagnato niente

Antonio Floro Flores ha raccontato che la sua seconda vita è iniziata su un muretto a Napoli, dove per anni non ha guadagnato nulla. Recentemente, ha vinto il campionato di Serie C con il Benevento durante la prima esperienza come allenatore di una squadra professionistica. La vittoria è stata annunciata in un'intervista a Fanpage.

Antonio Floro Flores ha vinto il campionato di Serie C con il Benevento alla sua prima esperienza da allenatore di una squadra pro: a Fanpage.it l'ex attaccante si è raccontato, dai campi di strada all’esordio in Serie A col Napoli, fino alle prime esperienze in panchina e poi il trionfo con i sanniti. Una carriera fatta di scelte, errori e identità: “Oggi voglio un calcio che abbia coraggio. Anche a costo di rischiare”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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