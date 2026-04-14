Nel campionato di calcio, un giocatore ha condiviso le sue sensazioni dopo una partita disputata a Bergamo, affermando di aver capito che si poteva ottenere un risultato straordinario. Nonostante un episodio di espulsione e un finale di gara molto teso, con scontri con l’allenatore avversario, la sua soddisfazione rimane intatta. Il giocatore ha anche parlato dei progetti futuri, tra cui l’idea di aggiungere un nuovo tatuaggio dedicato alla promozione raggiunta.

Tempo di lettura: 4 minuti Il cartellino rosso e il concitato finale di gara quando sono state scintille con l’allenatore della Cavese non hanno scalfito in maniera assoluta la gioia di Floro Flores che non vede l’ora di aggiornare i suoi tatuaggi con uno dedicato alla promozione. Queste le sue parole in sala stampa dove, con il figlio Armando accanto, ha appreso di essere stato riconfermato da Vigorito. FINALE – “Quello che è successo alla fine dispiace. Dove andiamo ci rispettano tutti e vedere le scene del loro allenatore è stato irrispettoso. Dire certe frasi fuori luogo non è stato corretto. Non lo facevo una persona del genere. Nemmeno voglio dare il peso a quello che hanno fatto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Floro Flores: “A Bergamo ho capito che si poteva fare qualcosa di straordinario”

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Benevento si veste di giallorosso per celebrare la promozione in Serie B della squadra guidata da mister Floro Flores: entusiasmo e bandiere in ogni quartiere in vista della grande festa cittadina. - facebook.com facebook