Flavio Cobolli tra i grandi del tennis! Sconfigge Tiafoe vince il torneo di Acapulco e approda in top15!

Flavio Cobolli ha vinto il torneo ATP 500 di Acapulco, superando in finale lo statunitense Tiafoe con il punteggio di 7-6 (4) 6-4 in due ore e undici minuti di partita. Accreditato come quinta testa di serie, Cobolli ha ottenuto così il suo primo titolo di livello ATP e si è posizionato tra i primi 15 del ranking mondiale.

Trionfo di Flavio Cobolli nell'ATP 500 di Acapulco: l'azzurro, accreditato della quinta testa di serie, in Messico supera in finale lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 8, sconfitto per 7-6 (4) 6-4 dopo due ore ed undici minuti di aspra battaglia sportiva. L'italiano, che era stato al massimo numero 17 del mondo, da domani farà irruzione al 15° posto. Nel primo set Tiafoe concede subito una palla break nel secondo game ai vantaggi, ma la cancella, poi dal terzo all'ottavo gioco i servizi sono dominanti e vengono vinti in risposta appena 4 punti. Nono e decimo game sono lunghissimi, ma vengono vinti dal giocatore in battuta, anche se Tiafoe è costretto ad annullare un set point. Come era accaduto nella prima settimana di aprile 2025, Flavio Cobolli e Luciano Darderi raggiungono la finale nella stessa settimana. In quel caso, avevano centrato l'ultimo atto dei tornei di Bucarest e Marrakech.