Cobolli-Dedura Atp Monaco highlights Che punto di Flavio!
Nel secondo turno del torneo ATP di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha sconfitto Diego Dedura in due set, con i punteggi di 6-4 e 7-5. Il giocatore romano, di 23 anni, ha concluso la partita con successo contro il tennista tedesco. La sfida si è svolta senza altri dettagli disponibili.
Flavio Cobolli batte Diego Dedura durante il 2° turno del torneo Atp di Monaco di Baviera. Il 23enne romano ha superato il tedesco in 2 set (6-4, 7-5).🔗 Leggi su Gazzetta.it
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