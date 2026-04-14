Cobolli-Dedura Atp Monaco highlights Che punto di Flavio!

Nel secondo turno del torneo ATP di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha sconfitto Diego Dedura in due set, con i punteggi di 6-4 e 7-5. Il giocatore romano, di 23 anni, ha concluso la partita con successo contro il tennista tedesco. La sfida si è svolta senza altri dettagli disponibili.

Flavio Cobolli batte Diego Dedura durante il 2° turno del torneo Atp di Monaco di Baviera. Il 23enne romano ha superato il tedesco in 2 set (6-4, 7-5).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli-Dedura, Atp Monaco highlights. Che punto di Flavio! ATP Monaco 2026, Flavio Cobolli regola Diego Dedura ed approda agli ottaviNel primo turno dell’ATP 500 di Monaco di Baviera si registra la vittoria del numero 4 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli, che sulla terra battuta... LIVE Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in campo dopo ShapovalovCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.