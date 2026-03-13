Una maxi frode fiscale nel settore informatico è stata scoperta con un sequestro di 32 milioni di euro. Sono state trovate circa mezzo miliardo di euro di fatture relative a operazioni commerciali inesistenti. Le autorità hanno avviato le indagini e sequestrato i beni appartenenti a diverse aziende coinvolte. La vicenda riguarda un giro di fatture false e transazioni fittizie nel settore.

Drone porta smartphone e droga a Poggioreale: sequestrati tre cellulari e. Ieri in Campania: omicidio Bembo, condanna confermata ad Avellino. Arresti per. Solofra, un consiglio acceso e la sentenza: non passa la previsione. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scoperta maxi frode fiscale nel settore informatico, sequestro da 32 milioni

Articoli correlati

Appalti fittizi e fondi Covid per fatture false, scoperta maxi frode fiscale nel settore carni che coinvolge ParmaUn'imponente frode fiscale e contributiva, unita alla distrazione di fondi pubblici destinati all'emergenza Covid, è stata portata alla luce dai...

Frode fiscale nel commercio dell’argento: maxi sequestro da oltre 15,7 milioni di euro. Smantellato sodalizio criminale ad ArezzoO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Operazione “Black Silver”: smantellato...

Altri aggiornamenti su Scoperta maxi frode fiscale nel settore...

Temi più discussi: Scoperta maxi frode fiscale. Arrestati due imprenditori e una commercialista; Il trucco della società cartiera per evadere il Fisco: scoperta maxi frode da 1,3 milioni tra Bari e provincia; ? Maxi frode al fisco: sequestrati a un imprenditore 400mila euro; Scoperta maxi frode fiscale nel settore informatico, sequestro da 32 milioni di euro. Il video.

Scoperta maxi frode fiscale nel settore informatico, sequestro da 32 milioni(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Mezzo miliardo di euro di fatture per operazioni commerciali fantasma, finalizzate a ottenere ingenti e indebiti vantaggi fiscali: è costituita da società di comodo con sedi ... msn.com

Scoperta maxi frode fiscale. Arrestati due imprenditori e una commercialistaFalse fatture di società attive nella vendita online di dispositivi elettronici. Sequestrati dai finanzieri ventidue immobili situati a Vigevano e Milano. msn.com

Sabato 21 e domenica 22 marzo torna l'evento dedicato alla scoperta del patrimonio culturale. I luoghi da visitare in Sicilia. ' https://www.balarm.it/ljRN - facebook.com facebook

Sestri Levante: al via il contest di disegno “Alla scoperta di Pinocchio di Carlo Collodi” x.com