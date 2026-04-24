La scherma con fioretti, sciabole e spade “laser” utilizza da tempo dispositivi che rendono visibili le traiettorie di ogni colpo. Ora si parla di una possibile novità tecnologica che potrebbe migliorare ulteriormente questa esperienza, anche se i dettagli ancora non sono stati ufficializzati. La diffusione di questa innovazione potrebbe influenzare le pratiche e le competizioni di questo sport, che combina elementi tradizionali e moderni.

Negli ultimi giorni potreste aver visto video di una gara di scherma (o “assalto”, come sarebbe più corretto dire) che sembrano un mix tra le Star Wars e Harry Potter. Si vedono infatti le traiettorie delle lame nello spazio e ogni colpo lascia una sorta di scia luminosa, un po’ come fanno le spade laser o le bacchette magiche nei rispettivi film. Tutt’altra cosa rispetto a quello che si vede di solito: movimenti rapidissimi e spesso confusi, che per il pubblico non esperto sono difficili da seguire, e che finiscono dopo pochi secondi, quando uno dei due atleti colpisce l’altro e si accende una luce sul tabellone per indicare al pubblico chi ha fatto o non ha fatto un punto.🔗 Leggi su Ilpost.it

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