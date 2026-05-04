Fisco avvio sprint per il 730 precompilato | 1,6 milioni di accessi L’80% con la semplificata

Sono stati registrati circa 1,6 milioni di accessi al servizio del 730 precompilato, con l’80% degli utenti che ha scelto la versione semplificata. Il direttore delle Entrate ha partecipato a un forum organizzato dall’Ansa, dove ha condiviso alcuni dettagli sull’andamento dell’iniziativa. L’obiettivo della piattaforma è facilitare la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e ridurre i tempi di elaborazione.

Partenza sprint per il 730 precompilato. Nei primi tre giorni sono stati 1,6 milioni gli accessi all’area dedicata dal sito delle Entrate. Con l’80% dei contribuenti che ha scelto la modalità semplificata. A fornire le prime cifre è stato il direttore delle Entrate Vincenzo Carbone intervenuto al forum organizzato dall’agenzia Ansa, che ha ribadito come la sua strategia sia quella di seguire una linea improntata a ridurre il contenzioso con i contribuenti. Quella della precompilata per Carbone «è una storia che si è evoluta in questi anni, una storia di fiducia». Nel primo anno, il 2015, i soggetti che aderirono «furono 1,4 milioni, dopo poco più di 10 anni abbiamo 5 milioni e 400 mila soggetti che hanno aderito nel 2025».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fisco, avvio sprint per il 730 precompilato: 1,6 milioni di accessi. L’80% con la semplificata Notizie correlate Fisco, 730 precompilato 2026. Al via la stagione fiscaleFirenze, 29 aprile 2026 – Con l’avvio della campagna fiscale torna il 730 precompilato, disponibile dal 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle... 730 precompilato 2026: meno controlli e più dati per il fiscoDal 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nell'area riservata del proprio portale il nuovo modello 730 precompilato, segnando...