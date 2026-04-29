fisco 730 precompilato 2026 al via la stagione fiscale

Dal 30 aprile 2026 è possibile consultare e scaricare online il modello 730 precompilato, che segna l’inizio della nuova stagione fiscale. La campagna riguarda la dichiarazione dei redditi e si apre con l’attivazione del servizio sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questa novità interessa i contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente.

Firenze, 29 aprile 2026 – Con l’avvio della campagna fiscale torna il 730 precompilato, disponibile dal 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Da metà maggio sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione, con scadenza fissata al 30 settembre. La dichiarazione dei redditi precompilata è uno strumento sempre più utilizzato, ma che richiede attenzione. I dati, infatti, vanno verificati con cura per evitare errori su rimborsi, trattenute e detrazioni. https:www.lanazione.itfirenzeeconomiail-mese-delle-super-scadenze-fiscali-e-finito-la-complessita-resta-il-fisco-deve-tornare-sostenibile-sv0dd9wn Cosa contiene la precompilata. Per le dichiarazioni 2026 il Fisco ha raccolto complessivamente oltre 1 miliardo e 300 milioni di informazioni, trasmesse da datori di lavoro, farmacie, banche e altri enti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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