Dal 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell’area riservata del suo sito il nuovo modello 730 precompilato per il 2026, segnando l’inizio della stagione dichiarativa di quest’anno. La versione aggiornata del modello prevede una riduzione dei controlli e un aumento dei dati disponibili per il fisco. L’iniziativa permette ai contribuenti di accedere più facilmente alle proprie dichiarazioni dei redditi.

Dal 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nell'area riservata del proprio portale il nuovo modello 730 precompilato, segnando l'apertura ufficiale della stagione dichiarativa 2026. La misura mira a trasformare il rapporto tra fisco e contribuenti attraverso una piattaforma digitale sempre più integrata, che punta a ridurre gli errori di compilazione e a ottimizzare i processi di verifica automatica. La strategia dell'amministrazione finanziaria si basa su un ampliamento signifi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 730 precompilato 2026: meno controlli e più dati per il fisco

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Panoramica sull’argomento

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