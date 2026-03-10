TS – Cairo minacce e insulti pesantissimi Cosa è successo a Masio il comune di origine del presidente del Torino

A Masio, il comune di origine del presidente del Torino, sono stati segnalati minacce e insulti pesantissimi. Le discussioni sono aumentate dopo l’ultima notizia pubblicata da Tuttosport, che ha approfondito il clima di tensione attorno alla squadra. La situazione ha suscitato un'attenzione crescente tra i residenti e gli appassionati, alimentando un dibattito acceso sui social e nei commenti online.

2026-03-10 13:53:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: TORINO – Il clima sempre di alta tensione attorno al Torino. Nel fine settimana i comuni di Masio e Quattordio, in provincia di Alessandria, sono stati presi di mira da ignoti che hanno imbrattato muri, cartelli stradali e persino l’asfalto con s critte offensive e minacce rivolte al presidente granata Urbano Cairo. Le frasi, tracciate con vernice spray o tramite adesivi, sono comparse nella notte tra sabato e domenica in diversi punti dei due paesi. L’episodio più grave è stato segnalato all’ingresso del cimitero di Masio, dove qualcuno ha scritto una frase che richiama tragicamente i genitori del patron granata: «Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto». 🔗 Leggi su Justcalcio.com

