Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la tifoseria ha accolto con fischi l’uscita del portiere dal campo. La decisione di maignan di rivolgersi ai sostenitori ha suscitato reazioni e discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La partita ha rappresentato un momento difficile per il club, segnato da una prestazione deludente e da reazioni contrastanti tra i tifosi e i giocatori.

Quella col Sassuolo non è solo la peggiore sconfitta subita dal Milan del nuovo corso Allegri, come dallo stesso tecnico dichiarato nel post gara, ma la conferma di un momento terribile che ha portato i rossoneri dall’essere la più diretta concorrente dell’Inter nella lotta allo scudetto fino a scivolare in classifica verso il basso col rischio di veder rientrare Roma e Como nella lotta per la Champions League. Il nervosismo dei tifosi è palpabile,e lo è stato anche ieri dopo la conclusione del match al Mapei Stadium, quando ai fischi e alle contestazioni da parte degli ultras ha fatto seguito la decisione di Mike Maignan che, in qualità di capitano del Milan, ha invitato i suoi compagni a non recarsi sotto la curva occupata dagli ultras e a rientrare negli spogliatoi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fischi dalla curva dopo il flop col Sassuolo, la decisione di Maignan contro i tifosi scatena le polemiche

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