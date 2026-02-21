Juve la quarta maglia che scatena polemiche e sfottò tra i tifosi ha debuttato oggi contro il Como
La quarta maglia della Juve ha suscitato critiche e battute tra i tifosi, perché molti trovano il design poco rappresentativo. La squadra ha indossato il nuovo completo durante la partita contro il Como, creando reazioni contrastanti tra gli appassionati. Alcuni commentano che il colore scelto si distingue troppo rispetto alle divise tradizionali. La presentazione ufficiale aveva già alimentato discussioni tra i supporter, che ora osservano con attenzione la loro prima uscita in campo.
L'annuncio era stato dato con grande anticipo qualche settimana fa, ma già da allora la notizia non aveva riscosso particolare entusiasmo tra i tifosi: nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.00, la Juventus è scesa in campo indossando la sua quarta maglia, quella con strisce orizzontali bianconere e numeri rossi che ha scatenato polemiche e sfottò sui social network. L'intenzione da parte della società era quella di celebrare un momento iconico della sua storia, facendo fare un tuffo nel passato fino alla stagione 19961997: un momento indimenticabile, dal momento che la squadra guidata da Marcello Lippi utilizzò una divisa simile per celebrare il trionfo nella Champions League 19951996 e che in quello stesso anno sarebbe poi riuscita a sollevare al cielo anche la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
