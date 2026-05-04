Firenze | villa d’epoca con giardino privato diventa un rifugio moderno

A Firenze, una villa storica con giardino privato di 265 metri quadrati è stata rinnovata trasformandola in un’abitazione moderna. Sono stati uniti due appartamenti senza alterare i muri portanti, mantenendo così la struttura originale. All’interno, gli spazi sono stati ottimizzati per adattarsi a un ambiente più contemporaneo, mentre il giardino rimane un’area esterna dedicata, nonostante le dimensioni ridotte degli ambienti interni.

? Cosa scoprirai Come hanno unito due appartamenti senza compromettere i muri portanti?. Come si concilia un giardino di 265 mq con spazi interni ridotti?. Quali elementi d'epoca sono stati salvati per definire lo stile eclettico?. Come è stata gestita la privacy tra il giardino e la zona notte?.? In Breve Superficie interna di 116 mq con giardino privato di 265 mq a viale Michelangiolo.. Unione di due unità immobiliiche in una palazzina dei primi del Novecento.. Pergola di 8 mq e lavanderia ricavata nell'angolo del prato.. Pavimenti in rovere naturale posati sopra la vecchia resina delle due unità.. Una residenza di 116 mq nel cuore di Firenze cambia radicalmente identità grazie a una ristrutturazione che fonde l’estetica classica con dettagli contemporanei in un contesto storico vicino a viale Michelangiolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze: villa d’epoca con giardino privato diventa un rifugio moderno Notizie correlate Villa Bardini ospita la fioritura del glicine: orari, date e prezzi per visitare il giardino di FirenzeTutto è pronto per la fioritura del glicine a Villa Bardini a Firenze, uno dei giardini più belli d'Italia. La natura fa scuola e il giardino diventa aula: ecco il progetto del Wwf a FirenzeFirenze, 4 marzo 2026 – Uno spazio verde per i più piccoli dedicato alla didattica e progettato con criteri scientifici per favorire l’osservazione... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tenta il furto in una villa d’epoca, la vigilanza lo mette in fuga a mani vuote; La nuova stagione dell’ospitalità toscana; Firenze e l’Europa. Gli archivi storici Ue a Villa Salviati; Turismo accessibile: la Valle d'Aosta a Firenze per Italia Insieme. Firenze e l’Europa. Gli archivi storici UE a Villa SalviatiPer la storia, per i luoghi d’arte e di cultura, per la cucina. Tra i motivi per visitare Firenze ... msn.com Buongiorno #firenze #firenzetoday - facebook.com facebook H. 20:20 Santo #Rosario per la #Pace in collegamento con la Chiesa dell'Adorazione Perpetua - Firenze x.com