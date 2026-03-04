La natura fa scuola e il giardino diventa aula | ecco il progetto del Wwf a Firenze

Firenze, 4 marzo 2026 – Uno spazio verde per i più piccoli dedicato alla didattica e progettato con criteri scientifici per favorire l'osservazione di flora, fauna e cicli naturali. Ma anche uno spazio in cui imparare a collaborare partendo dall'esperienza diretta, dall'ecologia e dalla sostenibilità. È questo lo spirito della prima 'Aula Natura' inaugurata oggi, mercoledì 4 marzo, a Firenze, all'interno dell'Istituto Comprensivo "Galluzzo", Plesso Damiano Chiesa. "Siamo davvero felici di aver portato le nostre Aule Natura anche nel capoluogo fiorentino, grazie al supporto della Fondazione CR Firenze – ha affermato Alessandra Prampolini,...