Beccati su un' auto rubata e a bordo di uno scooter col telaio manomesso | due denunce

Due persone sono state denunciate nel corso di un controllo di routine. La prima è stata trovata alla guida di un'auto rubata un mese fa a Palermo, che era stata smontata in parte. La seconda era a bordo di uno scooter con il telaio modificato. Entrambi sono stati fermati e segnalati alle autorità competenti.

Uno era alla guida di un'auto cannibalizzata, rubata un mese prima a Palermo. L'altro a bordo di un motorino col telaio manomesso. Stessa sorte per due uomini di 48 e 54 anni denunciati dai carabinieri della compagnia di Monreale. Il primo, già noto alle forze di polizia, è accusato di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Fermati su un’auto rubata, scattano due denunceDomenica sera di controlli e interventi per i carabinieri della Compagnia di Sassuolo, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai... Arrestati due cittadini marocchini a Lacedonia a bordo di auto rubataNel corso di un servizio di controllo economico del territorio, il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha tratto... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Beccati a Brogeda con due chili di droga, erano a bordo di un’auto a noleggio; Beccati dalla Polizia dopo furto in un supermercato: foglio di via per due pregiudicati; Beccati con refurtiva e arnesi da scasso in auto: denunciati due specialisti dei furti; Arrestato a Rozzano con 21 chili di cocaina dopo un folle inseguimento in auto. Beccati a Cinisello Balsamo in auto con tirapugni e droga. In casa a Monza un fiume di sostanze chimicheCinisello Balsamo (Milano) – Un 24enne italiano è stato arrestato lo scorso 8 dicembre a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... ilgiorno.it ++ LI HANNO BECCATI ++ "D'ora in poi tolleranza zero" - facebook.com facebook