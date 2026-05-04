Una donna di 24 anni è deceduta giovedì dopo aver dato alla luce un bambino in una sala parto dell’ospedale di Torregalli a Firenze. La procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’inchiesta è stata avviata per fare luce su quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. La famiglia della donna ha richiesto approfondimenti sull’accaduto.

FIRENZE – La procura ha avviato un’inchiesta sulla fine di una donna di 24 anni, che giovedì è entrata in una delle sale parto di Torregalli a Firenze. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, per la morte della donna di 24 anni avvenuta poche ore dopo aver partorito il figlio la sera del 30 aprile 2026 all’ospedale Torregalli. Domani, 5 maggio, la pm Alessandra Falcone affiderà l’incarico per l’autopsia. A presentare la denuncia ai carabinieri è stato il compagno della vittima. Il neonato sta bene. Secondo quanto finora ricostruito, la donna, subito dopo aver dato alla luce il bambino, avrebbe avuto un’emorragia che, da quanto emerge, sarebbe stata risolta in sala operatoria.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: morta a Torregalli dopo parto, disposta l’autopsia

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