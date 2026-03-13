A Firenze, domenica 15 marzo alle 16, si terrà una rappresentazione di ‘Il soldatino di stagno’ al teatro Puccini, inserita nella rassegna di spettacoli per famiglie ‘Per grandi e Puccini’. L’evento è rivolto a un pubblico di tutte le età e si svolge nel contesto di un cartellone dedicato all’intrattenimento per le famiglie. La rappresentazione è organizzata dal teatro Puccini e coinvolge attori e artisti della scena locale.

Firenze, 13 marzo 2026 – Nell’ambito della rassegna di spettacoli per famiglie ‘Per grandi e Puccini ’ domenica 15 marzo alle ore 16.45 Nata Teatro porta in scena ‘Il soldatino di stagno’. Testo e regia sono di Marco Zoppello, con Giorgio Castagna, musiche dal vivo Lorenzo Bachini, scenografia Marco Zoppello La storia la conosciamo tutti: Un bambino riceve in dono un gruppo di 25 soldatini di stagno. A uno dei soldatini manca un pezzo di gamba perché è stato fuso dopo gli altri, con lo stagno avanzato da un cucchiaio. Ogni notte, quando i bambini sono addormentati, i loro giocattoli prendono vita. Il soldatino senza una gamba si innamora di una ballerina di carta con uno splendente lustrino di decorazione che vede tra i giocattoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena ‘Il soldatino di stagno’ al teatro Puccini

