Firenze in scena ‘Agrigento stazione di Agrigento’ su vita e opere di Pirandello

A Firenze, si sta preparando uno spettacolo teatrale dedicato a Luigi Pirandello, che si terrà presso il teatro di San Salvi. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e anticipa il festival ‘Spacciamo culture interdette’, previsto dal 10 al 13 maggio. La rappresentazione, intitolata ‘Agrigento stazione di Agrigento’, metterà in scena aspetti della vita e delle opere dello scrittore siciliano.

Firenze, 4 maggio 2026 – In attesa del festival ‘Spacciamo culture interdette’ da domenica 10 a mercoledì 13 maggio, San Salvi si prepara a ospitare un coinvolgente racconto teatrale dedicato a Luigi Pirandello. Il 6 maggio alle ore 21, il Castello di Sancio da Messina porta in scena “ Agrigento stazione di Agrigento”, scritto e interpretato da Gianfranco Quero. Lo spettacolo si terrà al chiuso presso la Sala Mario Dondero. L’ingresso costa solo 12 euro, ridotto Coop, Arci e Carta Giovani Nazionale 10 euro. Posti limitati, con prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato: telefono 3356270739, email [email protected]. “Agrigento stazione di Agrigento” si presenta come un viaggio affascinante dentro la vita e l’opera del grande autore siciliano Premio Nobel per la Letteratura, restituendone tutta la complessità umana e artistica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, in scena ‘Agrigento stazione di Agrigento’ su vita e opere di Pirandello Notizie correlate Leggi anche: Pirandello torna in scena ad Agrigento: il gruppo Caos presenta "Pensaci Giacomino" al Teatranimahub Agrigento e Anticoli Corrado unite nel nome dei Pirandello: firmato il gemellaggioSiglato in municipio il patto tra le due città legate alla figura dello scrittore premio Nobel e del figlio Fausto.