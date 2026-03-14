Agrigento e Anticoli Corrado unite nel nome dei Pirandello | firmato il gemellaggio

Agrigento e Anticoli Corrado hanno firmato un patto di gemellaggio nel municipio, creando un collegamento culturale tra Sicilia e Lazio. La firma è avvenuta alla presenza delle autorità locali e riguarda il legame tra le due città e la figura del drammaturgo premio Nobel, oltre al contributo del figlio Fausto. L’evento sottolinea il rapporto tra i luoghi e la figura di Pirandello.

Siglato in municipio il patto tra le due città legate alla figura dello scrittore premio Nobel e del figlio Fausto. Miccichè: "Un legame che vogliamo far crescere negli anni" Un ponte culturale tra Sicilia e Lazio nel nome dei Pirandello. Agrigento e Anticoli Corrado hanno firmato in municipio il patto di gemellaggio che unisce le due città legate alla figura del drammaturgo premio Nobel e del figlio Fausto. Un accordo che nasce da un rapporto personale tra i due primi cittadini ma che affonda le radici nella storia culturale che lega le due comunità. Fausto Pirandello visse infatti ad Anticoli Corrado, mentre Luigi Pirandello era solito trascorrere nel borgo laziale lunghi periodi di vacanza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Guastalla e Campobasso, gemellaggio nel nome dei GonzagaGuastalla (Reggio Emilia), 7 febbraio 2026 - E’ stato firmato nel pomeriggio il patto di gemellaggio che ora unisce il Comune di Guastalla a quello... Campobasso e Guastalla. Gemellaggio in arrivo: "Nel nome dei Gonzaga"Un gemellaggio nel nome dei Gonzaga, quello tra i Comuni di Guastalla e Campobasso.