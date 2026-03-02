Pirandello torna in scena ad Agrigento | il gruppo Caos presenta Pensaci Giacomino al Teatranimahub

Alessandro Cattelan, la beffa dell'eterno predestinato. Per la conduzione di Sanremo hanno scelto il suo esatto opposto Il sipario del Teatranimahub si alza per un nuovo appuntamento della rassegna teatrale e musicale Mariuccia Linder. Sabato 14 marzo alle ore 18, i locali dell'ex Istituto Gioeni ospiteranno il gruppo teatrale Caos che presenterà l'opera di Luigi Pirandello “Pensaci Giacomino”. La regia di Renato Terranova guida un cast numeroso in un dramma che scava nelle ipocrisie delle convenzioni borghesi e nel gioco delle maschere. Al centro della vicenda si trova il professor Agostino Toti, interpretato da Enzo Minaldi, che sfida il giudizio pubblico con caparbietà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Mariano Deidda torna alle origini: ad Agrigento il concerto che trasforma Pirandello in canzoneNel teatro intitolato al premio Nobel una serata che intreccia musica, parole e identità.

Leggi anche: Il gruppo folk “Città di Agrigento” compie 50 anni: l'omaggio al teatro Pirandello