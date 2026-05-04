A Firenze, la pasticceria si arricchisce di una novità nel settore del cioccolato: Blackery, un impasto nero intenso senza l’uso di coloranti artificiali. La sua produzione prevede tecniche specifiche che permettono di ottenere tonalità profonde e uniformi. Esistono due versioni principali, chiamate Blackery Debole e Forte, che si differenziano per le proporzioni e i metodi di lavorazione adottati, influenzando il risultato finale.

? Cosa scoprirai Come si ottiene un impasto nero intenso senza usare coloranti artificiali?. Quali differenze tecniche distinguono la versione Blackery Debole dalla variante Forte?. Perché la Pasticceria Noisette ha scelto questa miscela per i suoi laboratori?. Come cambierà l'estetica dei dolci grazie all'unione tra grani e cacao?.? In Breve Evento presso Pasticceria Noisette il 21 maggio alle ore 11:00. Miscela Molino DallaGiovanna disponibile in varianti Blackery Debole e Forte. Uso di cacao naturale per sostituire i coloranti artificiali negli impasti. Sperimentazione tecnica per professionisti e appassionati nel laboratorio fiorentino. Il 21 maggio alle ore 11:00 la Pasticceria Noisette di Firenze aprirà le porte del suo laboratorio per presentare Blackery, una miscela innovativa che unisce grani selezionati e cacao.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, il nero del cacao conquista la pasticceria: scopri Blackery

Notizie correlate

Blackery arriva a Firenze: l’arte bianca si tinge di nero tra innovazione e creativitàNel cuore di Firenze prende forma un evento che unisce innovazione e tradizione nel mondo dell’arte bianca.

Leggi anche: La Pasticceria Amato introduce frutta realistica a Torre del Greco: scopri questa novità golosa!

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Firenze, l'accusa della Procura sul cubo nero: Illecito il permesso a costruire; Inchiesta sul Cubo Nero: 15 indagati a Firenze, anche l'ex soprintendente Pessina; Cubo Nero, la Procura: Illecito il permesso a costruire; TG4: Dal cubo nero al cilindrone bianco, stravolto lo skyline di Firenze Video.

Firenze, cubo nero: ex sopritendente Pessina indagato. Ed esplode il caso antenna bianca che copre Duomo e San LorenzoMentre esplode il caso dell'antenna bianca che oscura il Duomo e la basilica di San Lorenzo, si apprende che l'ex soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio di Firenze, Prato e Pistoia Andrea P ... firenzepost.it

Il cilindrone bianco che a Firenze deturpa il paesaggio ma che è figlio di nessunoChiariamo: l’antenna non è abusiva o frutto di un illecito. Nient’affatto. Le procedure sono state rispettate. Solo che, dopo la rivelazione a mezzo stampa, il cilindrone sul tetto sembra diventare ... ilgiornaledellarte.com

Radio Maria. . IN RADIOVISIONE SU DIGITALE TERRESTRE al CANALE 789: SANTO #ROSARIO PER LA #PACE: in collegamento dalla Chiesa dell'Adorazione Perpetua - Firenze - facebook.com facebook

H. 20:20 Santo #Rosario per la #Pace in collegamento con la Chiesa dell'Adorazione Perpetua - Firenze x.com