Blackery arriva a Firenze | l’arte bianca si tinge di nero tra innovazione e creatività

A Firenze si tiene un evento dedicato all’arte bianca, dove si combinano innovazione e tradizione. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge diversi artigiani e pasticceri. Tra le iniziative previste, ci sono esposizioni di prodotti e dimostrazioni pratiche di tecniche di lavorazione del pane e dei dolci. L’evento si concentra sulla valorizzazione delle tecniche tradizionali e sull’introduzione di elementi innovativi nel settore.

Nel cuore di Firenze prende forma un evento che unisce innovazione e tradizione nel mondo dell’arte bianca. Un appuntamento pensato per professionisti del settore e appassionati, dove sperimentazione, tecnica e creatività si incontrano per dare vita a nuove interpretazioni del gusto.Firenze tappa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Bologna si tinge di creatività: Hervé Tullet sfida il gioco e l’arteL’artista Hervé Tullet porterà la sua visione dell’arte interattiva a Bologna dal 13 al 16 aprile in occasione della Children’s Book Fair, proponendo... Modigliana si tinge di rosso: torna "Sangiovese in Festa" tra musica, arte e saporiNel cuore della Romagna toscana, dove i filari disegnano il paesaggio e la storia si respira in ogni vicolo, Modigliana si prepara a celebrare il suo...