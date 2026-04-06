Il 6 aprile 2026, il Visarno di Firenze si è riempito di persone che hanno partecipato al grande picnic di Pasquetta. Sono state registrate circa tremila prenotazioni per il prato allestito per l’occasione, dove si sono svolti momenti di musica, giochi e socializzazione. La giornata si è svolta con il sole, attirando numerosi visitatori che hanno scelto di trascorrere il giorno di festa all’aperto.

Firenze, 6 aprile 2026 – Un prato di allegria colora il Visarno in questo giorno di festa. Tremila le prenotazioni: tanti hanno scelto di passare il giorno di Pasquetta nel grande prato allestito per l’occasione. Street food, grigliate, musica, campo di pallavolo e tavoli per giocare a ping pong, una maxi coperta da picnic di oltre 300 metri quadrati: relax e divertimento a portata di grandi e piccini. Dopo la pioggia, arriva il caldo: Pasquetta (e non solo) dal sapore d’estate in Toscana. Ma poi cambia tutto di nuovo Gruppi di amici, famiglie, coppie hanno scelto di prendere parte alla grande iniziativa che ha concentrato tutta la sua attrattiva in una qualcosa di semplice quanto prezioso: la convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasquetta di sole a Firenze con il super picnic: migliaia nel pratone tra musica, giochi e libertà

Sole, musica e voglia di stare insieme. Pasquetta al Visarno con il super picnic: migliaia nel pratone tra giochi e libertàFirenze, 6 aprile 2026 – Un prato di allegria colora il Visarno in questo giorno di festa.

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