Quando Santa Maria del Fiore scampò per miracolo alle bombe alleate

Il 19 maggio 1944, durante un giorno segnato da due allerte aeree, si svolsero eventi che coinvolsero la città di Forlì. Il bibliotecario comunale Antonio Mambelli descrisse nel suo diario le ore di allarme tra le 8.10 e le 8.35 e successivamente alle 9.40, riportando una giornata definita tragica. In quel contesto, Santa Maria del Fiore rischiò di essere colpita dalle bombe alleate, ma scampò per miracolo.

“Venerdì. Allarme dalle 8.10 alle 8.35, altro allarme alle 9.40. Giornata tragica”. Inizia così il racconto di quell’infausto 19 maggio 1944, fatto dal bibliotecario comunale Antonio Mambelli nel suo “Diario degli avvenimenti in Forlì e in Romagna dal 1939 al 1945” “Venerdì. Allarme dalle 8.10 alle 8.35, altro allarme alle 9.40. Giornata tragica”. Inizia così il racconto di quell’infausto 19 maggio 1944, fatto dal bibliotecario comunale Antonio Mambelli nel suo “Diario degli avvenimenti in Forlì e in Romagna dal 1939 al 1945”. Alle 9.50 una formazione di 32 bombardieri sgancia non meno di 150 bombe di medio calibro a grappoli sulla fascia ferroviaria compresa nell’abitato e le zone industriali, nonché su parte dell’abitato di Coriano, per una lunghezza di 2 chilometri e una profondità di circa 600 metri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Commisso, il ricordo di Firenze: lunedì 26 alle 18 la messa in Santa Maria del Fiore

5 gennaio, Santa Maria in Aracoeli a Roma: il miracolo della statua completata dagli AngeliSul Campidoglio – detto anche Monte Capitolino (Mons Capitolinus) il più piccolo dei colli su cui venne fondata Roma – sorge la chiesa di Santa Maria...

Contenuti e approfondimenti su Quando Santa Maria

Temi più discussi: Il Papa a Santa Maria della Presentazione, vicinanza ad una zona difficile di Roma; Tra riscatto e dignità la parrocchia di Torrevecchia attende il Papa; Notizie dalla zona di Santa Maria Del Rovere a Treviso; Torrevecchia e Primavalle, il Papa torna alla periferia di Roma.

Quando Santa Maria del Fiore scampò per miracolo alle bombe alleatePer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... forlitoday.it

Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco il 26 aprile: quando arriva a Santa Maria MaggioreDefinito il percorso del corteo funebre di papa Francesco: al termine della cerimonia che si terrà sabato a San Pietro il feretro sarà trasportato a Santa Maria Maggiore, dov’è già stata allestita la ... fanpage.it

I militari stavano pattugliando via Santa Maria a Cubito quando hanno notato delle luci accese all’interno di un locale fatiscente - facebook.com facebook